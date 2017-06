'Meer bedrijven gedagvaard'

Boete

,,In de Scheveningse haven zijn veel midden- en kleinbedrijven. Dat is een kwetsbare groep. Als zo'n bedrijfje een boete krijgt, kan dat gemakkelijk tot faillissement leiden.''



De gemeente controleert vooral extra in het kader van de aanpak van de zogenoemde 'ondermijning', waarbij illegaal verdiend geld uiteindelijk een legale bestemming krijgt.



Bij een inval een maand geleden in de haven van Scheveningen werden dertien horecazaken gecontroleerd, elf eigenaren hadden hun zaakjes niet op orde, oordeelden de politie en gemeente. ,,Ik krijg vragen van ondernemers waaruit blijkt dat zij niet weten wat ze moeten doen. Juist bij dit soort bezoeken moet je voorbereid zijn en de juiste vragen kunnen stellen.''



Om de ondernemers te helpen heeft Knoester met zijn kantoor dat inmiddels uit vier man bestaat, vier data gepland voor zogenoemde 'Legal Boost Café sessies'. De eerste is in september in het kantoor van de Rabobank aan de Scheveningse haven. Er komen onderwerpen over witwassen aan bod, maar ook wanneer is het verplicht of wenselijk om camerabeelden aan justitie te geven en ben je strafrechtelijk aansprakelijk als er wapens of drugs worden gevonden? Daarna is er een borrel. ,,Mensen met een bedrijfje hoeven geen specialist te zijn, maar een juridische injectie kan geen kwaad.''