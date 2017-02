Meer dan 41.000 lopers verwacht bij CPC

Is er nog plaats?

,,Dat zeker, maar in sommige categorieën lopen we tegen vol aan. Er is vooral nog plaats bij de 5- en 10 kilometerlopen. Aan de halve marathon deden vorig jaar ruim 12.500 lopers mee en zo'n aantal verwachten we zeker weer."



In totaal waren er in 2016 zo'n 41.000 deelnemers. Zit dat aantal er nu weer in?

,,Ja, en waarschijnlijk iets erboven."



Waar komt de stijging vandaan?

,,Er lopen weer meer kinderen mee. Aan de Ernst & Bobbie-1 kilometer 7.500. Dat waren er vorig jaar 5.500. Vroeger deden vooral volwassenen mee, maar dat is de laatste jaren duidelijk aan het veranderen. De CPC Loop is steeds meer iets voor de hele familie."



Komen er naast Hagenaar Khalid Choukoud en Michel Butter nog meer toppers bij?

,,Er zullen meer topatleten aan de start staan dan vorig jaar, dat is nu al zeker."



U was zelf beachvolleybalster. Die houden toch meestal niet van hardlopen?

,,Toen ik stopte met volleybal ben ik gaan lopen. Het is goed te combineren met werk en gezin. Je blijft er fit door en kan lekker je gedachten even op nul zetten. Ik ben nu hoogzwanger, maar normaal loop ik twee keer per week tussen de 10 en 15 kilometer."



Tot slot: tot wanneer kunnen de mensen inschrijven?

,,Als er nog plaats is, tot een dag voor de start. Maar als je laat inschrijft, dan is het niet meer mogelijk om je naam op het startnummer te krijgen. En dat vinden de mensen juist leuk."