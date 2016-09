Meer dan 6500 lopers zaterdag bij Vredesloop

Jonge moeder Tijgertje krijgt uitstel in zaak gestolen vest

18:18 Tatjana L. (29), beter bekend als Tijgertje uit de reality- televisiesoap serie Oh, Oh Tirol, hoorde volgens haar advocaat pas een paar dagen geleden in de media dat ze voor de rechter moest verschijnen wegens winkeldiefstal. Ze was er vandaag niet zelf bij in de rechtzaal: ze kon geen kinderoppas vinden.