Meer dan miljoen Brazilianen zien Haagse Mondriaans

'Mondrian e o movimento De Stijl' trok volgens het Gemeentemuseum 1.090.127 belangstellenden. De zeventig werken vormden de grootste Mondriaanexpositie die ooit in Brazilië te zien was. De collectie deed Sao Paolo, Brasilia, Belo Horizonte en Rio de Janeiro aan.



Lijnenspel

Benno Tempel, directeur van het Gemeentemuseum, was aan de ene kant verrast door het grote succes, maar aan de andere kant denkt hij het ook wel te kunnen verklaren: ,,Het land heeft een soort moderniteit. Er is ook een honger naar dingen die een moderne uitstraling hebben en die heeft Mondriaan nog steeds'', aldus de museumbaas tegen het ANP.



Daarbij zijn de Brazilianen volgens hem door hun eigen recente kunstgeschiedenis wel degelijk vertrouwd met abstract werk.

,,Brazilië is ook een heel sociaal land. Er is ook veel diversiteit. Je ziet alles door elkaar: jong, oud, alle kleurtjes, alle rang en stand.'' Mondriaan past daar volgens Tempel bij, omdat iedereen van zijn lijnenspel kan genieten. Je hoeft er niet een bepaalde achtergrond voor te hebben.



Koning

Inmiddels zijn alle werken onderweg naar huis voor het feestjaar Mondriaan tot Dutch Design. 100 jaar De Stijl. De koning opent zaterdag 11 februari in het Haags Gemeentemuseum de tentoonstelling Piet Mondriaan en Bart van der Leck - De uitvinding van een nieuwe kunst. In 2017 is het honderd jaar geleden dat De Stijl is opgericht.