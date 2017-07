‘Meer fietsenstallingen in Haagse woonwijken’

Muziekmuseum RockArt mogelijk in Concordia

15:55 Er is een mogelijke locatie in Den Haag gevonden voor het popmuseum Rockart. Het Concordia-gebouw aan Hoge Zand 42 in het centrum zou de nieuwe plek moeten worden. Helemaal zeker is dat nog niet. Deze zomer worden de voors en tegens van de locatie besproken.