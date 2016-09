Meer jongeren dan gedacht skippen ontbijt

Dat blijkt uit onderzoek van de Haagse GGD. De resultaten daarvan zijn een stuk dramatischer dan eerder werd gedacht. Uit eerdere studies bleek dat tweederde van de jongeren dagelijks zou ontbijten. Professionals uit achterstandswijken, zoals leerkrachten en welzijnswerkers, zetten echter hun vraagtekens bij deze cijfers. Volgens hen zou een veel hoger percentage van de scholieren hun sommen maken op een lege maag.



Bed

Het nieuwste onderzoek lijkt de leerkrachten gelijk te geven. De GGD ondervroeg hiervoor 254 ouders van basisscholieren en 177 jongeren in de achterstandswijken van de stadsdelen Centrum en Escamp. Daaruit blijkt dat driekwart van de basisschoolleerlingen en slechts 47 procent van de jongeren tussen de 13 en 18 jaar elke schooldag ontbijt. De laatste groep geeft aan het ontbijt over te slaan, omdat ze er 'geen trek', 'tijd' of 'zin' in hebben. Verschillende jongeren zeiden liever langer in bed te blijven liggen dan zich aan de ontbijttafel te melden.



Appelsap

En als jongeren wel de moeite nemen 's morgens iets te eten of te drinken, gaat dat vaak gepaard met een suikerhoudende drank, zoals chocolademelk, appelsap of thee met suiker. Naast kans op overgewicht kan een teveel aan suiker ook een negatief effect op de alertheid hebben. Slechts twee derde van de jongeren ontbijt op schooldagen met brood of ontbijtgranen, bij de basisschoolleerlingen is dit percentage een stuk hoger: 87 procent.



Het lakse ontbijtgedrag van de Haagse jeugd is de GGD een doorn in het oog. 'Het stimuleren van dagelijks voor schooltijd ontbijten blijft relevant, bij voorkeur met aandacht voor ontbijten met brood of ontbijtgranen', zo is een van de aanbevelingen.



