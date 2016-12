Meer kinderen kunnen in 2018 naar de opvang

In de huidige opvang brengen peuters van niet-werkende Haagse ouders een paar uur in de week door. Of zitten jonge kinderen (van 2,5 tot 4 jaar) van werkende Haagse ouders er één of meer dagen per week. Deze laatste groep kunnen de hoge kosten vaak betalen doordat ze een zogeheten kindertoeslag krijgen.



Vanaf 2018 wil Den Haag geen onderscheid meer maken tussen deze groepen. ,,Veel kinderen van niet-werkende ouders vallen nu tussen wal en schip, hoewel ze vaak een potentiële taalachterstand hebben'', zegt onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven. ,,Zij kunnen straks ook opvang krijgen en de taal beter leren.''



In de genoemde wijken kan ieder kind tussen 2,5 en 4 jaar straks 12 uur per week naar de opvang. Voor ouders die geen recht hebben op een kindertoeslag betaalt de gemeente zes uur. De ouders betalen de overige zes uur zelf via een inkomensafhankelijke bijdrage.



,,Ik vind dat elk kind recht heeft op educatie. Met deze maatregel komen we in Den Haag weer een stap dichter bij ons doel.''