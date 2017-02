Meer trams in spits en op zondag

Rond het centrum van Den Haag is het in de spits razend druk bij de tramhaltes. Zo druk zelfs dat de HTM het hard nodig vindt het aantal ritten uit te breiden. Zo gaat tram 2 (Kraayenstein Centraal Station) volgend jaar twee extra ritten rijden in zowel de ochtend- als de avondspits. En hebben reizigers in de drukke avonduren op tram 6 (Mariahoeve-Leyenburg) ook twee ritten meer om naar huis te komen.



Sinds dit jaar is de HTM de vroege reizigers op tram 6 al van dienst geweest door twee keer extra te rijden. En heeft tramlijn 1 er zowel 's ochtends als 's avonds ritten bij gekregen.



Als het aan de vervoerder ligt, wordt het Haagse centrum volgend jaar ook op zondag beter bereikbaar. Dat is hard nodig, want op de groei van het winkelende zondags - publiek is de HTM nog steeds niet berekend. Tram 3 (Randstadrail) gaat straks elk uur dat de winkels open zijn twee extra ritten rijden. Korte ritten worden het, van het De Savornin Lohmanplein naar station Den Haag Centraal en terug. Ook tram 6 krijgt er vanaf volgend jaar op de zondag elk uur twee ritten bij naar het station.



De uitbreiding van het Haagse tramvervoer is deels het gevolg van het nieuwe contract, dat de Haagse vervoerder voor de periode 2016- 2026 heeft afgesloten met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Voor deze nieuwe contractperiode is afgesproken dat de HTM voortaan jaarlijks 7000 uren aan tramvervoer meer gaat aanbieden dan voorheen.



Afname

Die extra inzet wordt voor een deel gerealiseerd door verminderingen elders. Zo gaat tram 17 vanuit het Statenkwartier minder vaak rijden dan tot nu toe. Dat kan ook, vindt de HTM, omdat het aantal reizigers op de in 2015 gewijzigde tramlijn sterk is afgenomen. In de ochtend -en avondspits rijden er volgend jaar daarom zes trams per uur in plaats van de huidige acht trams.



Op tramlijn 19 kan het ook wel een beetje minder, meent de vervoerder. De lijn wordt momenteel slecht gebruikt en gaat daarom na 20.00 uur 's avonds terug naar twee trams per uur.