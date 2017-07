Meer trappen die naar het strand van Scheveningen leiden

Eigenaar van loods met 1200 hennepplanten hoort strafeis

17:29 Een 52-jarige Hagenaar, eigenaar van de bedrijfsloods aan de Van de Kasteelestraat in 's-Gravenzande waar in 2015 zo'n 1200 hennepplanten werden aangetroffen, is vanmiddag veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur. Daarbij kreeg de man een voorwaardelijke celstraf van een maand en moet hij een bedrag van 900 euro terugbetalen.