Meesterlijk design in Milaan

Trots

De ogen van Uniquole glinsteren wanneer ze door 'haar' paleis wandelt. ,,Bij elke stap die ik zet, vloeit een golf van trots door mij heen." Ze glimlacht. ,,Ik zou er bijna van gaan huilen."



Er bestaat geen mooier design dan het Dutch Design. Daarvan is de Haagse tentoonstellingmaakster overtuigd. Om dat statement internationaal uit te dragen, zette ze in het hart van Milaan vorig jaar voor het eerst een Nederlands paviljoen op poten, als onderdeel van de grootste design- en meubelbeurs ter wereld. ,,Tijdens Salone Del Mobile reizen de topkunstkenners af naar deze stad", legt ze uit. ,,Hier kunnen ze in één oogopslag zien wat Dutch Design inhoudt. Voorheen presenteerden ontwerpers hun werken verspreid over verschillende locaties in de stad. Dat werkt niet.''



Van beginnende modetalenten tot gevestigde meubelfabrikanten; in de vele paleisruimten - de één in historische stijl, de ander modern en licht - heeft slechts tien procent van de ontwerpers die zich aanmeldden een plekje toebedeeld gekregen. Want Uniquole is streng. ,,Heel streng. Alles moet kloppen."



Ook een flink aantal Hagenaars heeft de eer hun pronkstukken deze week in Milaan te tonen. Onder hen René van Geer. Op Salone del Mobile voelt hij zich als een vis in het water. Als bezoeker dan; de keren dat hij met zijn vrouw Marianne naar Italië afreisde voor de designbeurs om wereldse ontwerpen te bekijken, kan hij niet op één hand tellen. Maar deze Design Week presenteert hij zijn eigen ontwerpen en dat is andere koek. Wat onwennig staat hij de eerste uren van de beurs achter zijn installatie met portemonnees. ,,In zekere zin is het jammer dat we dit keer geen tijd hebben om door te stad te lopen. Maar ja, de bezoekers komen nu bij ons langs. Niets te klagen!"



Het echtpaar Van Geer richtte acht jaar geleden Secrid op. Min of meer uit nood, want nadat de crisis was uitgebroken bleven opdrachten voor hun ontwerpbureau uit. Inmiddels hebben de Secrid-portemonnees, speciaal voor bankpasjes, de hele wereld veroverd. Van Geer blijft er bescheiden onder. ,,Vorig jaar vroeg Nicole Uniquole al of Masterly niet iets voor ons was. Ik vond toen dat ons bedrijf toen nog te klein was voor dé designbeurs van de wereld."



Hoewel hij trots is dat hij er nu toch echt staat - en niet op de minste plek: midden in de centrale hal die leidt van de marmeren trap naar de tentoonstelling in de historische zaal - voelt Van Geer zich wel een beetje een buitenbeentje. ,,Eigenlijk is dit de wereld van meubels en interieur", legt hij uit. ,,Ons consumentenproduct past niet zo in dat straatje. Maar dat maakt het ook extra bijzonder om hier toch te zijn. Als we een krukje of een vaas zouden presenteren, zouden we minder opvallen.''