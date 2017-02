Mega-fietsenstalling bij Centraal Station Den Haag later klaar

,,We hadden een paar tegenslagen, maar we zijn nu gelukkig begonnen'', zegt De Bruijn. Voor het oponthoud zijn meerdere redenen. De aanbesteding van de bouw duurde twee maanden langer en de ondergrondse voorbereidingen namen ook meer tijd in beslag. Zo troffen de bouwers kabels en leidingen aan die nog omgelegd moesten worden. Ook was er meer onderzoek nodig naar de mogelijke aanwezigheid van bommen uit de Tweede Wereldoorlog: ,,Dat moet heel zorgvuldig. Maar gelukkig hebben we geen explosieven aangetroffen.''



1 dag gratis

De bouwer probeert volgens De Bruijn de vertraging van een half jaar nog in te lopen, bijvoorbeeld met langere werkdagen, weekendwerk of de inzet van extra materieel. In de fietsenstalling is straks ruimte voor 8.500 fietsen. Stallen wordt één dag gratis. Wie zijn rijwiel langer parkeert, moet betalen. De stalling wordt verbonden met de stationshal. Op het KJ-plein komen uiteindelijk woontorens in een L-vorm. ,,Zodra de stalling af is, begint die bouw ook'', zegt De Bruijn. De gemeente Den Haag betaalt een deel van de stalling, het rijk financiert de rest.