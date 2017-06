Megalocatie voor 350 vluchtelingen van de baan

Dat is de uitkomst van wekenlang intensief coalitieoverleg over de megalocatie. HSP-wethouder Joris Wijsmuller wijst andere plekken aan voor de 175 statushouders die niet in het voormalige rijksgebouw terechtkunnen. 75 vluchtelingen krijgen onderdak in corporatiewoningen, de rest gaat naar nieuwbouwappartementen op de plek van de oude brandweerkazerne aan de Boekweitkamp (Bezuidenhout) en nog te bouwen woningen in Wateringseveld. Op beide locaties komen meer sociale huurhuizen, een deel is bestemd voor de statushouders: ,,Hierdoor ontstaat een menging van bewoners, dat helpt bij de snelle integratie van de statushouders'', schrijft Wijsmuller vanmiddag in een brief aan de gemeenteraad.



Daarmee veranderen de plannen met het oude ministerie voor de zoveelste keer. Eerst was er onenigheid over de verkoop, daarna over het sloopplan en de afgelopen weken steggelden coalitiepartijen vooral over het voorstel om zoveel vluchtelingen op één plek onder te brengen. Ook na slechte ervaringen met gehorige woonunits op de Jupiterkade kiest Wijsmuller liever voor spreiding, voor stenen muren en echte daken boven systeemwanden van piepschuim en kunststof plafonds: ,,Alleen de voorschriften van het bouwbesluit volgen is niet genoeg voor een goed woon- en leefklimaat.'' Over financiële consequenties staat niks in de brief. Maar volgens zijn woordvoerder past alles 'in de begroting'.