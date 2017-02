Spartelend aan de navelstreng van de wethouder was het winkelcentrum aan tal van regels gebonden. Zo mocht er niet concurrerend worden gewerkt ten aanzien van andere ondernemers. Geen Blokker, geen Kruidvat, enkel grote keukenboeren en de Leen Bakkers van deze wereld. Het gebouw werd er op ingericht en de winkels waren dan ook mega-groot. Dat kon niet worden gezegd van de aanloop. Die bleef uit. Toen een spin-off van tv-programma Big Brother langskwam ging het zelfs helemaal mis met de aandacht. De Bus heette die show, realitysterren reden in een autobus door Nederland. Bij wijze van stunt werd de bus op het dak gehesen - en al binnen een dag naar beneden gehaald, met dank aan door raddraaiers afgevuurde lawinepijlen.



Een dieptepunt in het bestaan van een winkelconcept dat weinig hoogtepunten kende. Peter Noordanus had weinig verstand van vastgoed - na zijn wethoudersschap ging hij aan de slag bij vastgoedontwikkelaar AM, waar hij geen wonderkind bleek. Als toezichthouder bij Vestia was Noordanus ook al geen sterk figuur; de boel ging onder zijn toezicht naar de klote. Thans is Noordanus burgemeester in Tilburg en ook daar wordt hij met argusogen bekeken vanwege schimmige deals met een vastgoedbedrijf dat daar woningen ontwikkelt: toevallig zijn voormalige werkgever AM.



Ook dat project is nog geen succes- het exploitatietekort voor de gemeente op het project bedraagt 8,5 miljoen euro. U begrijpt: het is een wonder dat de Megastores er überhaupt nog zijn.



Eindelijk is er een ter zake kundige partij die de zaak heeft overgekocht en 40 miljoen euro investeert om er écht iets van te maken. Dat zal tijd worden: Den Haag heeft recht op een volwaardig nieuw winkelcentrum en de opgeknapte buurt rond Hollands Spoor is er klaar voor. Hulde aan de inititatiefnemers. Wel een andere naam graag.



Ruik ik daar een prijsvraag?