MegaStores krijgt shop-in-shops

Bouwmeester traint in Scheveningen voor Tokio

20:20 Zeilster Marit Bouwmeester (28) is de komende jaren vaker in Scheveningen te vinden dan ze gewend is. De omstandigheden in Tokio (Japan), gastheer van de Olympische Spelen in 2020, lijken op die in de badplaats. Daarom traint de Haagse sportvrouw van het jaar 2016 in Den Haag, haar thuis.