Megastores opgeknapt voor 40 miljoen

Van alles werd in de afgelopen jaren geprobeerd om bezoekers te trekken naar het slechtlopende winkelcomplex Megastores achter station Hollands Spoor, maar niets hielp. De winkelpassage van 82.000 vierkante meter kampt vanaf het begin met leegstand en lage bezoekersaantallen.



Daar moet nu verandering in komen. Het bedrijf Meijer Realty Partners heeft het winkelcentrum in Laak gekocht en gaat het opknappen. ,,Het winkelcentrum functioneert sinds de opening (vijftien jaar geleden, red.) niet goed", zegt Albert Hoogland, manager namens de nieuwe eigenaar. ,,Nu de economie weer is aangetrokken en mensen eropuit willen, is het de hoogste tijd nieuwe plannen uit te voeren."



Waar in de Megastores nu alleen nog gewinkeld kan worden - in het complex zitten met name meubelzaken - krijgt het complex straks meerdere functies. ,,Het gebied wordt opgedeeld in verschillende 'lagen'," legt Hoogland uit. ,,Aan het Leeghwaterplein bouwen we een compleet nieuwe ingang, met daarboven een woontoren van zeventig meter. Bij binnenkomst vinden bezoekers straks allerlei horecagelegenheden, ook komt er een ruimte met entertainment. Denk aan een trampoline voor kinderen, een bowlingbaan of feestlocatie."



Parkeerplaats

De manager benadrukt dat er geen nieuwe winkelmeters worden bijgebouwd. Wel komt er een extra parkeerplaats voor mensen die 'even snel' een boodschap willen doen. Met een supermarkt en bakker richt Megastores zich op bewoners uit de buurt, grotere ketens en horecavoorzieningen moeten juist mensen uit de wijde omgeving trekken.