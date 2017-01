Mehtap (19) vertelt wat kanker haar heeft gebracht

Op het nieuwe, gratis evenement Share Yourself Den Haag in het Student Hotel aan de Hoefkade vertelt ze zondag haar indringende levensverhaal aan een zaal vol leeftijdsgenoten. Haar boodschap is niet deprimerend, integendeel, ze wil juist benadrukken wat kanker haar allemaal heeft gebracht.



Mehtap is een van de vier jonge dappere sprekers op de bijeenkomst, die vóór en dóór jongeren wordt georganiseerd. De bedoeling van de middag is dat de meiden en jongens elkaar inspireren met hun levensverhalen.

De initiatiefnemers waren verrast door de overweldigende belangstelling voor deze eerste editie. ,,We rekenden op een man of 40, maar we hebben al honderd aanmeldingen. Er kan helaas niemand meer bij'', zegt de 17-jarige scholier Hizir Cengiz.



Kwetsbaar

Hizir organiseert de middag samen met vier anderen, omdat 'de wereld mooier wordt als mensen zich vaker kwetsbaar opstellen'. ,,Gezien alles wat vandaag de dag gebeurt in de politiek en samenleving staan jongeren steeds meer tegenover elkaar. Als ze vaker hun persoonlijke verhalen zouden delen, zouden zij er achter komen dat ze veel meer met elkaar gemeen hebben dan ze dachten. Verhalen delen verbindt.''



Net als veel jongeren kwam ook Hizir een paar jaar geleden met zichzelf in de knoop. ,,Ik gaf lange tijd te veel aan anderen en raakte mezelf kwijt. Ik kreeg een burn-out.'' Na een toevallige ontmoeting met een oudere vrouw raakte hij weer op het juiste spoor. ,,Ze zei dat ze de scherven uit haar leven weer ging oppakken en aan elkaar ging zetten. Ik besefte dat ik dat ook moest doen en zo herontdekte ik wie ik ben en wie ik wil zijn.''



Hizir kwam op het idee van Share Yourself, nadat hij op een theaterpodium een monoloog hield over zijn problemen. ,,Na afloop zei een meisje uit het publiek dat zij veel uit mijn verhaal herkende. Ik dacht: hier moeten we meer mee doen, hier is kennelijk behoefte aan.''



Morgen zit de zaal vol, maar Hizir belooft dat er een vervolg komt.