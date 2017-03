Meisje (6) overleden aan verwondingen na ongeluk Ypenburg

Slachtoffer dodelijke aanrijding op zebrapad is Rotterdammer (70)

17:20 Het slachtoffer van de aanrijding op de Molenlaan zaterdagavond is een 70-jarige Rotterdammer. De man werd rond half acht ’s avonds aangereden toen hij een zebrapad over liep. De man is nog gereanimeerd, maar hij is onderweg naar het ziekenhuis overleden.