Meldpunt voor onveilige situaties in buurten Rijswijk

Volgens Johanna Besteman, raadslid voor het CDA en op plaats 47 van de landelijke lijst van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart, is zo'n meldpunt nodig om dat de criminaliteitscijfers wel dalen, maar de veiligheid niet wordt verbeterd.



Kwalijk

,,Er worden wel minder aangiften gedaan, omdat mensen geen vertrouwen meer hebben in een goede afhandeling van hun aangifte'', zegt Besteman. ,,Dat is kwalijk. We moeten dus alles op alles zetten omdat met spoed te verbeteren.''



Besteman vindt dat het verbeteren van de veiligheid begint in de woonwijken. ,,Mensen weten zelf het beste wat daar speelt. Daarom vragen we de medewerking van inwoners en roepen hen op de onveilige situtaties bij hen in de buurt te melden.''



De actie richt zich ook op ouderen. Zij moeten volgens Besteman van de overheid steeds langer thuis blijven wonen van de overheid. ,,Zij moeten zich wel veilig blijven voelen in hun eigen huis.''



Burgemeester

Het meldpunt blijft open tot 1 maart. Besteman verzamelt alle meldingen en rubriceert ze op categorie onveiligheid. ,,Ik maak er een rapport van voor de burgemeester. Ik ga ervanuit dat hij een en ander kan en wil oplossen.''