Melius Zorg nog steeds niet op orde, Inspectie dreigt met boete

Het is nog steeds mis in de opvanghuizen van Melius, constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De instelling werd vorige maand ook al op het matje geroepen, omdat de veiligheid van moeders en jonge kinderen in het geding was. Er hebben zich '(ernstige) incidenten voorgedaan met bezoekers', schrijft de Inspectie in een brief die het orgaan gisteren openbaar maakte. Binnen de opvanghuizen was er sprake van agressie en zijn verdovende middelen gebruikt.