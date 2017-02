Meppelink en Van Gestel eindelijk weer samen

Terug naar 2013. De nieuwe wereldranglijst werd op 13 mei bekend met op de eerste plek een Haags beachvolleybalteam: Meppelink/Van Gestel. Die positie versterkten ze op 25 mei 2013, want Madelein Meppelink en Sophie van Gestel wonnen toen de grand slam van Corrientes.



Ze zijn nog steeds het enige Nederlandse vrouwenteam dat goud pakte op het hoogste internationale niveau. ,,Dat willen we dit seizoen weer'', zo vertelt Meppelink over de hereniging van het topteam. Op de eerste major van het seizoen in Fort Lauderdale eindigden ze vorige week direct in de top 10.



Privéredenen

Nummer 1 van de wereld en op overtuigende wijze een grand slam winnen, in 2013 vormden de Haagse Meppelink en Van Gestel het te kloppen team in de wereldtop. Maar op 30 augustus van datzelfde jaar besloot Van Gestel te stoppen. Dat was vooral vanwege privéredenen.



Meppelink vond in Marleen van Iersel een nieuwe partner, terwijl haar maatje zich op haar studie richtte. In 2015 keerde Van Gestel terug. ,,Dat was voor mij een raar moment, Sophie en ik vormden altijd een goed team en zijn echt heel goede vriendinnen. Maar met Marleen presteerde ik en met haar ging ik voor de Olympische Spelen van Rio. Al kriebelde het stiekem wel, want ik wist natuurlijk heel goed waar Sophie en ik samen toe in staat zijn.''