Met bakfiets vol soepjes door de stad

Met zijn omgebouwde bakfiets doet Suèr (36) verschillende locaties aan om mensen rond lunchtijd van zijn heerlijke soepen te voorzien. Dat kan de biologische markt op de Hofplaats zijn, maar ook de vuurstapel in Duindorp rond oud en nieuw. ,,Ik heb geen vaste plekken, dat mag ook niet. Dus ik zal overal in en rond het centrum van Den Haag aan het venten zijn.



Mensen zien me wel, ik sta bij velen al bekend als de man met de hoed."

De soepen die Suèr maakt zijn altijd biologisch en meestal vegetarisch.



,,Maar dat is meer een logisch gevolg van mijn eigen keuzes, en niet zozeer omdat het 'moet.' Ik kies voor kwaliteit en lekkere ingrediënten en dan kom ik vanzelf bij biologische producten uit." Suèr maakt telkens meerdere soepen, in principe elke dag iets nieuws. Met ingrediënten die het seizoen te bieden heeft. ,,De laatste tijd heb ik veel erwtensoep gemaakt, maar bijvoorbeeld ook minestrone."



Hectiek

,,Ik vind het vooral leuk om te koken voor mensen. De druk die dat met zich meebrengt vind ik spannend. Dat je in alle hectiek mooie dingen kan maken die, als het goed is, iedereen lekker vindt."



Suèr werkte eerst voor een baas, maar besloot onlangs dat hij voor zichzelf wilde beginnen. Naast de Soepmobiel heeft hij nog twee projecten: vegetarische catering met als naam 'overalkoken' en 'de droomfabriek' waar hij meubelstukken op maat maakt. ,,De Soepmobiel is eigenlijk een soort kruisbestuiving. De bakfiets laat zien wat ik met hout en andere materialen maak. En aan de soep proef je hoe leuk ik koken vind. Hopelijk versterkt het elkaar en levert het in beide richtingen iets op."



Suèr wil de komende tijd dan ook niet alleen met zijn Soepmobiel door Den Haag fietsen. ,,Ik kan met de bakfiets natuurlijk ook op locatie komen en meer dan alleen soep aanbieden. Alles is mogelijk. Daarnaast wil ik dus met 'overalkoken' ook bij de mensen thuis komen. En daar koken. Vegetarisch, vers, lokaal en verrassend. Vaak ben ik goedkoper dan uit eten of afhalen. Ik zorg voor smaak en ik zorg voor sfeer, want ik creëer en kook het onder de neus van de gasten. Ik doe zelfs de afwas, het moet niet gekker worden."