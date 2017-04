Met D66-rebel Guernaoui toont De Mos zijn ambities

De groengele Groep de Mos-stropdas zat keurig gestrikt, gisteren bij de persconferentie. Alsof Rachid Guernaoui al jaren bij de lokale partij hoort. Niet is minder waar: tot 55 dagen geleden was Guernaoui een ras-D66'er. Jarenlang bleef hij trouw aan de democraten, hij bouwde de lokale partij mede op. Tot zijn sollicitatie op het wethouderschap uitdraaide op een pijnlijke affaire, voor hem en de partij.



Overstap

En nu is Guernaoui dus een Groep de Mosser. In hart en nieren, zo blijkt uit zijn woorden: ,,Groep de Mos is een echte lokale partij, met hart voor de stad!'' Inhoudelijk liggen de partijen heus dicht bij elkaar, aldus het nieuwe politieke duo Richard & Rachid: ,,Ik ging het verkiezingsprogramma van De Mos lezen, en dacht: hé dat lijkt best op dat van D66'', aldus Guernaoui.



Bij dossiers als vluchtelingenopvang en het cultuurcomplex liggen de standpunten misschien mijlenver uiteen, maar bij thema's als horeca en de Haagse Markt is er veel overlap.



De groei van Madurodam wordt nog wel een discussiepuntje: Guernaoui keerde zich al fel tegen uitbreiding, De Mos zit er wat minder geharnast in: ,,Maar daar komen we in de fractie wel uit'', was de boodschap van partijleider De Mos, tot voor kort niet per se bekend van het harmoniemodel.