Met dank aan filmrol niet meer schijterig

Je moet als Nederlandse actrice iets over hebben voor een eervol uitstapje naar een grote Amerikaanse speelfilm. Vandaar dat Sallie Harmsen geen moment aarzelde toen haar duidelijk werd dat ze rigoureus de schaar in haar lange lokken moest zetten voor een kleine rol tegenover Harrison Ford en Ryan Gosling in Blade Runner 2049. En dat terwijl de 27-jarige actrice tot voor kort lang tegen een dergelijke ingreep zat aan te hikken. Want die lange haren maakten deel uit van niets minder dan haar 'vrouwelijke seksualiteit'. ,,Ik had het al wel eens eerder overwogen om het eens heel kort te knippen, maar om die reden was ik telkens te schijterig als het erop aankwam. Nu had ik geen keuze. Het ging niet om zomaar een film. En ook niet om zomaar een regisseur.'' Die film, voor alle duidelijkheid, is het lang verwachte vervolg op Blade Runner, de hit waarin ooit, in 1982, Rutger Hauer furore maakte. ,,Ik vond Blade Runner niet alleen heel spannend, maar ook op een poëtische manier mooi. Het is een van de eerste films geweest waardoor ik van film ben gaan houden. En dan kreeg ik ook nog de kans om met Denis Villeneuve te werken, mijn favoriete regisseur.'' De opnamen met Sallie zijn inmiddels afgerond, maar het ultrakorte kapsel is gebleven. ,,Het is dat ik altijd te schijterig was om uit eigen beweging mijn haar eraf te halen, maar ik ben enorm blij met het resultaat. Ik voel me er absoluut niet minder aantrekkelijk door; ik voel me vooral heel erg mezelf. En als ik ooit voor een rol weer lang haar nodig heb, trek ik er wel een pruik overheen.''

Verder zijn beide werelden haar even lief. Trouwens, aan zoiets als carrièreplanning doet ze sowieso niet. ,,Ik ben niet zo resultaatgericht. Ben niet iemand die zich een doel stelt en daar dan alles naartoe trechtert. Als er iets op mijn weg komt en het begint te kriebelen, dan doe ik het. En vanaf dat moment is als vanzelf al het andere bijzaak.''



Op dit moment moet alles wijken voor een toneelproductie waarvoor ze overigens op de in Den Haag opgehangen affiches nog met over haar schouders krullende lange haren is te zien. Het gaat om Jeanne d'Arc, geregisseerd door Theu Boermans en met dus Sallie in de titelrol. De komende maanden trekt ze met haar collega's van het Nationale Theater het land door als de jonge vrouw die - zoals we dat nu zouden noemen - op religieuze gronden radicaliseert.



Thematisch worden er in de toneelklassieker verschillende thema's aangeboord die volgens Sallie juist nu actueel zijn. Zoals de vraag hoe het komt dat sommige jongeren ervan overtuigd raken dat ze door een hogere macht worden geroepen om zich extreem gewelddadig te gaan gedragen.



,,Het is niet aan mij om te zeggen: dit is goed of fout. Dat zou erg aanmatigend zijn, dat laat ik aan de kijker over. Ik zie het als mijn werk om te laten zien wat er gebeurt. Maar het ontgaat me natuurlijk niet dat het verhaal van Jeanne bijna een-op-een is te vertalen naar wat er in deze tijd gebeurt met radicaliserende jongeren die naar Syrië afreizen. En het is erg fascinerend om te onderzoeken hoe het werkt dat iemand zo ver kan gaan.''



Jeanne d'Arc gaat zaterdag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag in première. Blade Runner 2049 draait vanaf 5 oktober in de bioscoop.