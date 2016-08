Met de laptop naar de Scheveningse strandpost

Een HTM-chauffeur draait speciaal avonddiensten zodat hij overdag beschikbaar is. En zelfstandig ondernemer Frank Lelieveld (54) neemt op zomerse dagen de laptop mee. ,,Dan doe ik hier mijn administratie'', zegt hij in het boothuis van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Scheveningen. Zijn collega, reddingsbootschipper Peter Passchier (49), trekt als er topdrukte is zelfs weer even bij zijn vader in. Die woont dichter bij de haven: ,,We moeten binnen zeven minuten na een melding wegvaren.'' Dat is praktisch onhaalbaar voor reddingswerkers die op kilometers afstand wonen. Bij warm weer is het Scheveningse verkeer een ramp, zeker voor wie haast heeft.



Druk

Het is de spannendste tijd van het jaar voor de hulpdiensten. Omdat het druk is op het strand en in zee, maar vooral omdat ze de puzzel moeten leggen die het zomerrooster heet. De Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (bekend van de strandwachten) heeft een extra complicatie: ze werkt met scholieren. ,,Die zitten nu weer in de schoolbanken, en werkende mensen kunnen ook geen vrij meer krijgen'', zegt woordvoerder Maurits Heukenfeldt.



De zoektocht naar vrijwilligers gaat door. ,,Het werk kan heftig zijn, maar het is ook prachtig: bijvoorbeeld als een kind vier uur vermist is geweest en je brengt het terug bij de ouders.''



Opgepiept

De KNRM-post van Scheveningen telt ongeveer dertig vrijwilligers, van wie er dagelijks dertien beschikbaar moeten zijn om verdwaalde surfers, vermiste zwemmers of zeilboten in gevaar te helpen.

Het 'piept en het kraakt', zegt woordvoerder Edward Zwitser van de KNRM. Het is vooral lastig om overdag genoeg beschikbare mensen te vinden, meent schipper Passchier, oud-marinier en nu adviseur in de bouw. ,,Dat is moeilijker. Werkgevers vinden het ook vervelend als hun medewerker een aantal keren per dag wordt opgepiept.''