Met de bus vanuit Nijmegen naar Pokémonhoofdstad

Voor nog geen twee tientjes kun je van Nijmegen met de bus op en neer naar Kijkduin. Die plaats wordt sinds de Pokémonrage is uitgebroken overspoeld door jongeren die het spel Pokémon GO spelen.



Volgens Martijn Boers van het reisbureau is de busreis het idee van een speler. "Die wist te vertellen dat hij 50, 60 man kende die naar Kijkduin wilden om Pokémons te vangen." De eerste 30 aanmeldingen zijn binnen, bij 40 gaat de trip daadwerkelijk door.