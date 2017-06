Met duizenden rennen door Escher in Het Paleis

Geen gedwongen behandeling Ama­lia-aan­bid­der

13:51 De man (35) die op Nieuwjaarsdag bij villa Eikenhorst in Wassenaar verscheen om koning Willem-Alexander de hand te vragen van prinses Amalia, wordt niet verplicht opgenomen in een psychiatrische kliniek. Volgens het OM zou hij zich ook schuldig hebben gemaakt aan bedreiging van de Marechaussees die bij villa Eikenhorst de wacht hielden. Volgens de Haagse rechtbank is dat niet bewezen.