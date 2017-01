Met een campertje begonnen

Dinie Rexwinkel - Van den IJssel (11 april 1939 - 11 januari 2017) stond aan de wieg van Firma De Gier; een verhuisbedrijf dat ooit met een camper begon, maar uitgroeide tot een groot bedrijf met een wagenpark en internationale opdrachtgevers.



Tot op het laatst bemoeide Dinie zich met de administratie en kende ze iedere medewerker persoonlijk. De Gier was haar lust en haar leven. Ze deed de longartsen, die haar maximaal nog vijf levensjaren gaven, versteld staan door nog bijna dertig jaar midden in het leven en het werk te staan.



Vrolijkheid

Dinie groeide op in Den Haag bij garage De Molen waar haar vader auto's, met name Kevers, verhuurde aan Hagenaars die er een dagje op uit wilden. Een van hen was haar toekomstige verloofde. Hij had even moeten wennen aan Dinie's sandalen met geitenwollen sokken en haar socialistische sympathieën, maar was als een blok voor haar pit en haar vrolijkheid gevallen. Samen reden ze vele nieuwe huurauto's in en besloten ze te trouwen ondanks dat zijn familie had gehoopt dat hij voor een net kantoormeisje zou kiezen.



Dinie kwam uit een ondernemende familie die toen de verhuur van auto's minder werd (omdat mensen het beter kregen en een auto konden kopen) een vakantiepark in Limburg begon. Dinie en haar man hielpen vanzelfsprekend mee. Toen het uiteindelijk in Limburg te lastig bleek om als niet-Limburger dingen voor elkaar te krijgen, kwam Dinie met man en kinderen terug naar Den Haag. Mét een kleine camper waarmee ze niet alleen door Europa toerden, maar waarmee ook de start van familiebedrijf De Gier werd gemaakt.



Hus

Dinie legde contact met de Haagse Bakkerij Hus die broodbezorgers zocht om 's ochtends vroeg vanuit de fabriek in Rijswijk het brood bij de winkels te bezorgen. De eerste ladingen gingen met de camper, daarna volgden er wagens die 's ochtends het brood bezorgden en later op de dag voor verhuizingen werden gebruikt.



Dinie regelde vanuit haar bijkeuken, met een kind op de heup en roerend in een pan, de planning en de klantcontacten. De firma ging De Gier heten omdat er vergunningen, die op deze naam stonden, moesten worden overgenomen om officieel als verhuisbedrijf te mogen werken.



Inpakploeg

Dinie verzorgde niet alleen de administratie. Ze was ook onderdeel van de inpakploeg. Vrouwen in overalls, die in een mum van tijd een complete inventaris in dozen stopten zodat er verhuisd kon worden. Firma De Gier ontgroeide Dinie's bijkeuken en verhuisde via een bedrijventerrein in Wateringen naar een industrieterrein in Honselersdijk.



Zelf bleven Dinie en haar man op de Haagse Otterrade wonen. Dinie hoefde geen villa. Ze vond het veel belangrijker om te investeren in het bedrijf en in goed personeel dat al dertig jaar, in goede en slechte tijden, bij het familiebedrijf betrokken is. Wel was er altijd een camper waarmee ze lange vakanties naar Portugal maakte.



COPD

De chronische longziekte COPD speelde maar een kleine rol in haar leven. Toen het uiteindelijk toch de overhand kreeg, kwam de hele familie samen om afscheid te nemen. Ze liet hen weten dat ze terugkeek op een geweldig leven.



Dinie Rexwinkel-Van den IJssel stierf op 77-jarige leeftijd.