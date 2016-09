Waarom een open dag?

,,We willen aan de consumenten het bakkersvak laten zien. Veel mensen kunnen zich daarbij geen voorstelling maken, terwijl het een heel mooi vak is."



Wat maakt uw vak mooi?

,,Dat we dagelijks producten aan consumenten leveren, zoals brood. Ook zorgen wij voor verwenmomenten, bijvoorbeeld wanneer je koffie drinkt met familie en een gebakje erbij eet. Verder bepaal je in mijn branche bijna alles zelf: van het aanschaffen van de grondstoffen tot het verkopen van de producten."



Wat vindt u het leukste product om te maken?

,,Ik ben van huis uit een broodbakker. De techniek van het maken van brood vind ik interessant. Ik maak graag verschillende soorten brood, zoals bezembrood."



Welke bijzondere producten kunnen we zondag proeven?

,,Een primeur zijn de mini-oliebolletjes, die direct kunnen worden geproefd. We hebben ze in het leven geroepen, omdat consumenten graag wat kleins eten. Buiten het oliebollenseizoen, zo rond december, is een hele bol voor veel mensen te veel van het goede. Iedereen kan zondag het proces zien: van deeg rollen tot bakken. Mensen moeten dus met een lege maag naar de bakkerij gaan."



Wat is er verder te doen?

,,Kinderen kunnen eierkoeken versieren. Er zijn ook demonstraties brood-en banketbakken. Verder vertellen experts hoe het graan wordt vermaald."