Met heel veel mensen zingen voor nieuwe burgemeester

Momenteel doen zo'n 180 mensen mee aan het project. ,,Uit alle lagen van de bevolking. Zo hebben we een lerarenkoor en een symfonische rockband die een eigen versie van het liedje gaat opnemen'', vertelt Femke Sleegers, woordvoerster van Den Haag Fossielvrij. ,,En Den Haag heeft een levende popscene. Het lijkt me leuk als er meerdere bandjes mee gaan doen met hun eigen versie.'' Verder hoopt ze op een sneeuwbaleffect. ,,Ik zou het mooi vinden als we op de dag van installatie met zo'n 400 man in het Atrium of voor het Stadhuis staan.'' Eén van de zangers wil nog verder gaan: ,,Zeker vijfduizend!'' roept hij.



Vanzelfsprekend

Na een paar keer het lied gezongen te hebben, besluit dirigent Albert-Jan van der Neut om even pauze te nemen. ,,Ik vind het vanzelfsprekend om mee te doen. Het klimaat gaat ons allemaal aan, het gaat over onze toekomst.''



Op 2 februari gaat de organisatie bespreken wat er precies van de klimaatburgemeester wordt verwacht. Dat wordt verwerkt in een manifest. ,,Sowieso verwachten we dat de klimaatburgemeester ons beschermt tegen de klimaatveranderingen. Den Haag is wat dat betreft kwetsbaar door onder meer de zeespiegelstijging'', aldus Sleegers.