'Met lange tenen brengen we onze stad niet vooruit'

De verontwaardiging bij de linkse coalitiepartijen is anders groot. Ze voelen zich belazerd.

,,Het is toch volstrekt normaal dat je op zoek gaat naar een politieke meerderheid? We hebben als college besloten tot dit plan en ook om het tijdens het raadsdebat in stemming te brengen.''



Toch voelen partijen zich overvallen door de gelegenheidscoalitie.

,,We zijn deze collegeperiode begonnen met het idee van een open bestuurscultuur. Dan is er ruimte voor fracties om bij vrije kwesties een positie in te nemen.''



De stelregel is dan wel: we verrassen elkaar niet. Of geldt dat niet meer? ,,We zijn als college van burgemeester en wethouders die donderdag diverse keren bijeen geweest. Collega's vroegen: heb je wel een meerderheid voor je plan? Dat wist ik niet. Karsten en ik hebben ons best gedaan om die te krijgen En dat hebben we ook laten blijken. Maar ik wist niet of het zou lukken, het was een heel spannende avond.''