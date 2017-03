Met stembiljet gratis naar tentoonstelling Mondriaan

Kritiek op instelling na dood Luciano (14)

7:22 De verantwoordelijke instanties hebben 'onvoldoende' gehandeld bij de om het leven gekomen veertienjarige Luciano Ligthart in een instelling op de Veluwe. Dat constateren de Inspecties van Jeugdzorg en Gezondheidszorg in een vertrouwelijk rapport over zijn dood, in het bezit van het ANP.