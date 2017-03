Met z'n allen op een kluitje

Bouwprotesten'Verdichting' is het toverwoord in groeistad Den Haag. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Het is een beetje een verborgen schat. Pal naast de lege parkeergarage in de Prins Hendrikstraat, verstopt achter een groen hek, staan zo'n dertig huisjes. Keurig in twee rijtjes en van elkaar gescheiden door een gezamelijk toegangspad.



Het hofje in het Zeeheldenkwartier baadt deze donderdag in het lentelicht. Bewoonster Annette Francken geniet op een bankje van het dunne zonnetje. ,,In de zomer zit je hier helemáál lekker. Je hoort niks. Geen auto's, geen trams.''



Maar hoe lang nog, vragen de bewoners zich af. Die lelijke parkeergarage gaat op de schop en maakt plaats voor zestig studio's voor (onder meer) studenten. Luidruchtige studenten, vrezen ze. ,,Er moet iets met dat pand gebeuren, dat begrijpen we '', zegt Francken. ,,Maar we zien de ontwikkeling wel met angst en beven tegemoet.''

Kluitje

Het parkeergarageproject is nog een relatief bescheiden project. In het Zeeheldenkwartier zijn wel meer en ook grotere wooncomplexen in de maak. Net als elders in de stad worden kantoren en andere bedrijfsruimtes hier omgebouwd tot appartementen. Best begrijpelijk in een stad die heel veel woningen nodig heeft, vindt Wybe van de Kuinder, hoofdredacteur van Zeeheldennieuws. Maar daarom nog niet fijn.



Het evenwicht in de wijk dreigt verloren te gaan, stelt hij. ,,De verdichting is al enorm. Overal in het Zeeheldenkwartier worden grote huizen verkocht om daar kleine appartementjes in te maken", verzucht hij. ,,Dat gaat vreselijk hard.''



Het loopt een keer de spuigaten uit, verwacht hij. Nu al is het Zeeheldenkwartier her en der een grote fietsverzamelplaats. En is parkeren soms een ellende, weet Van de Kuinder: ,,Met té veel mensen op een kluitje krijg je overlast. Dat kan niet anders. Daarom is ook het wijkberaad faliekant tegen de komst van die studenten op de Prins Hendrikstraat. Die passen daar niet.''

Verloedering

Het Zeeheldenkwartier is maar een voorbeeld van een Haagse wijk die de verdichting vreest. Sterker, wijken als Regentesse- en Valkenboskwartier hebben misschien wel meer reden tot klagen. Al in 2015 waarschuwde een bewonersgroep uit Regentes-Valkenbos dat de overbewoning en de bijbehorende verloedering her en der uit de hand liepen. De stad Den Haag moet niet verder meer willen groeien, luidde de boodschap van deze buurtgroep en en drie andere bewonersorganisaties.



Maar ja, die groei komt er juist wel. De trek naar de grote steden is zo sterk dat Den Haag er tot 2040 pakweg 80.000 inwoners bij krijgt. En het wordt een hels karwei om die goed op te vangen in een stad die ingeklemd zit tussen zee, natuurparken en buurgemeenten, erkende het stadsbestuur vorig jaar tijdens de presentatie van z'n toekomstvisie.

Eén van de projecten bij Binckhorst, Binck Zuid.

In de Binckhorst is gelukkig nog wel ruimte voor een nieuwe woonwijk. Ook in zuidwestelijk Escamp valt nog genoeg bij te bouwen, zo filosofeert het college van b. en w. In het centrum, zo rond de drie treinstations, mag Den Haag wel wat meer de lucht in.



En dat kan best snel. Afgelopen donderdag presenteerde de gemeente Den Haag plots de plannen voor twee dik honderd meter hoge woontorens op de Grotiusplaats bij de Utrechtsebaan. Eerder al werd het Spuikwartier drie hoge torens in het vooruitzicht gesteld, waarvan twee met appartementen.



Maar alles bij elkaar is het nog lang niet genoeg. De 'verdichting' van de stad zal ook elders in Den Haag flink toeslaan. De vraag is dan vooral of de enorme woningbouwopgave de leefbaarheid in de stad niet gaat aantasten.

Grotiusplaats

In Bezuidenhout vreest men het ergste. Daar loopt men al een jaar te hoop tegen de komst van vier woontorens van negen verdiepingen. Inderdaad, dat zijn drie tot vier lagen meer dan in het bestemmingsplan omschreven staat. ,,Wat je hier ziet is dat het stadsbestuur keihard voor de projectontwikkelaar kiest.Ten koste van ons leefgenot'', moppert een Bezuidenhouter donderdagavond tijdens een bespreking in de gemeenteraad. ,,Wethouder Joris Wijsmuller zegt het ook gewoon: 'lager bouwen kan niet, want dan wordt het plan onrendabel'.''



HSP-bestuurder Wijsmuller vindt het onzin. Hij kiest niet voor de ontwikkelaar, hij kiest voor de stád, benadrukt hij. En die stad heeft 'een flinke opgave van verdichting en vergroening'.



De strijd om de Bezuidenhoutse woontorens is nog niet gestreden. De politiek gaf Wijsmuller de opdracht mee om opnieuw met omwonenden, projectontwikkelaar en andere betrokkenen om tafel te gaan zitten. In de hoop dat er misschien toch nog een laagje van de torens af gaat.



Weerstand

Felle weerstand, heftige discussies, boze bewoners. Als het om woningbouw gaat zal het er de komende jaren veel vaker heet aan toegaan, voorspelt Arjen Dubbelaar van Groep de Mos. ,,Je ziet het overal gebeuren. Bijvoorbeeld in Wateringseveld, waar op een mooi speelveldje de toestellen zijn weggehaald. Tot grote schrik van de omwonenden komt daar een flat van 24 meter hoog.''



