Met zes vluchtelingen in één huis

Een van de redenen dat ze ervoor koos om mee-woner te worden, is omdat het haar in eerste instantie een goed concept leek, vertelt Ellen. Daarnaast was de huur, 250 euro per maand, een van haar drijfveren. ,,Ik ben op dit moment bezig om af te studeren, daarvoor werk ik in Leidschendam.



Voorheen woonde ik in Zaandam. Het heen en weer reizen was erg vermoeiend, waardoor ik besloot om dichterbij te gaan wonen en uiteindelijk de advertentie voor een mee-woner zag. Uit ervaring weet ik dat je een andere cultuur sneller leert kennen als je met locals samenwoont, dus het leek me een mooi plan. Alleen, misschien klonk het alleen mooi op papier, in de praktijk werkt het nu gewoon niet", aldus de 21-jarige. ,,Het is als het ware mijn taak om ze te helpen bij hun integratie, maar dat is voor mij heel moeilijk. Ik heb geen contactpersonen bij de gemeente of het UWV, waardoor ik dingen niet zo gemakkelijk kan regelen voor ze. En ik heb het eigenlijk ook gewoon veel te druk.''



De zes vrouwen volgen doordeweeks verschillende lessen bij een instantie in de buurt. Op het raam is een rooster geplakt. ,,Maar de lessen zijn niet afgestemd met de bewoners zelf. Zo krijgen ze op dinsdag fietsles, maar ze kunnen allemaal fietsen. Dat hebben ze al geleerd in de asielzoekerscentra. Op die dag hebben ze dan dus weinig te doen", aldus Ellen.



Overdag

Doordat de studente overdag vaak weg is en pas laat thuis is van haar werk, krijgt ze ook niet mee wat er overdag gebeurt. ,,Het is allemaal heel vaag. Laatst stond er bijvoorbeeld opeens een onbekende man in huis toen ik op de wc zat. Hij had blijkbaar onze sleutel, want daar was hij mee naar binnen gekomen. Hij vroeg wat ik hier deed, dus ik reageerde met 'ik woon hier'. Hij scheen van één of andere tusseninstelling te zijn, maar ik heb nog steeds geen idee van welke instelling dan."



Met de bewoners zelf heeft ze inmiddels al wel een band op kunnen bouwen. Ellen: ,,Ik zie ons als gelijken en dat hebben de bewoners nu gelukkig wel door."



De organisatie Villex, die de mee-woners werft, laat in een reactie weten dat er werd verwacht dat er meer animo voor het project zou zijn. De gemeente Zoetermeer kon niet reageren.