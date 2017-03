Metamorfose Leidsenhage is ook te zien vanuit de lucht

Eigenaar Unibail-Rodamco is inmiddels gestart met de verhuur van nieuwe winkelruimte in de Mall of The Netherlands zoals het overdekte complex gaat heten als het over twee jaar rond deze tijd wordt opgeleverd. Het is dan het grootste winkelcentrum van Nederland.



De transformatie heeft zichtbare gevolgen. Er is gesloopt, winkels verhuizen, anderen verdwijnen of vestigen zich tijdelijk in het lege V&D gebouw in het midden van het winkelcentrum. ,,Verswinkels verhuizen definitief naar een zogenoemde versstraat in de mall'', zegt een woordvoerder van Unibail-Rodamco.



Verhuizen

Van de 180 winkelpanden in het huidige Leidsenhage moesten meer dan 100 verhuizen. Dat proces is nu bijna afgerond, zegt Unibail-Rodamco. Ook zijn er winkels die niet terugkomen in het nieuwe concept. Volgens de eigenaar verhuizen ook zaken naar een plek buiten Leidschendam, zoals naar Voorschoten.



Helemaal nieuw worden een bioscoop met tien zalen in de buurt van het Fletcher hotel. Er komen 20 restaurants in de mall en een ondergrondse parkeergarage met 1300 plekken. De parkeerdekken die Leidsenhage nu al heeft, worden opgeknapt.



Merken

Het aantal winkels wordt uitgebreid met zo'n 100 stuks tot 280 zaken. Unibail-Rodamco gaat er van uit grote, internationale merken te trekken die in de mall hun paradepaardje onder de winkels willen vestigen.



Aan de architectuur van het winkelgebied, zowel binnen als buiten, wordt veel aandacht besteed. Voor de buitenkant tekent de toparchitect Roberto Meyer. De intensieve bouwwerkzaamheden spelen zich voornamelijk af achter gekleurde schermen.