Middelbare scholen vrezen straf

In een brandbrief aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs spreken de Haagse besturen in het voortgezet onderwijs van 'een volstrekt onwenselijk en ongepast signaal'.



De ondertekenaars, onder wie de onlangs afgezwaaide Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven, benadrukken dat de scholen in Den Haag onvoldoende gekwalificeerde leraren kunnen vinden. ,,Het is nagenoeg onmogelijk om al dit jaar voor elkaar te krijgen dat alle lessen bevoegd gegeven worden,'' schrijven ze. ,,De onderwijsarbeidsmarkt in de Haagse regio maakt dat tot een onhaalbare opdracht.''



Gekort

In een brief aan de Tweede Kamer kondigde staatssecretaris Dekker begin deze maand actie aan. De Onderwijsinspectie gaat nog vóór de zomer zo'n 200 middelbare scholen bezoeken en zal zonodig optreden. Bijvoorbeeld als leraren lesgeven zonder enige bevoegdheid, of als ongekwalificeerde docenten niet in opleiding zijn om alsnog hun vakdiploma te halen. In het uiterste geval kunnen de middelbare scholen worden gekort op hun budget.



Ook voor het Haagse stadsbestuur zijn gediplomeerde docenten een belangrijk thema. Het college steekt per jaar 50.000 euro in maatregelen die meer gekwalificeerde leraren moeten opleveren. Ondanks tegenvallende resultaten zei wethouder Van Engelshoven vorig jaar nog dat alle leraren in 2018 hun papiertje moeten hebben.



Onbevoegd

Maar dat gaat dus niet lukken, zo blijkt uit de brandbrief. Volgens de laatst beschikbare cijfers (over 2015) is het aantal onbevoegde docenten in Den Haag van 260 naar 282 gestegen. Al met al zou zo'n tien procent van alle lessen in het voortgezet onderwijs in Den Haag onbevoegd gegeven worden.



En daar valt ook niet aan te ontkomen, menen de schoolbesturen. Zo worden ze geconfronteerd met vakken als Nederlands, Duits, scheikunde en wiskunde B waarvoor nauwelijks leraren te vinden zijn in de regio. Ondertussen stijgt het aantal leerlingen (tot 2025) in Den Haag nog met 2.500. Ook waarschuwen ze dat juist de Haagse scholen met veel achterstandsleerlingen hun vacatures lastig ingevuld krijgen.



De Haagse schoolbesturen geven in hun brief aan de staatssecretaris van Onderwijs aan dat ze meer tijd verlangen en ook meer maatwerk willen om het aantal onbevoegde leraren in de regio Den Haag terug te dringen. Ze gaan daarom graag met Dekker in gesprek, zo schrijven ze.