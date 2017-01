Middeninkomens meer ontzien bij zorgfactuur

Een alleenstaande met een inkomen van dertigduizend euro gaat er na de gemeentelijke verlaging 325 euro per jaar op vooruit. De maatregel gaat volgende maand in.



Voor de lagere inkomens hebben Den Haag en het rijk eerder al actie ondernomen. Zo wordt de eigen bijdrage voor hen vergoed in de collectieve zorgverzekering en krijgen chronisch zieken en gehandicapten eveneens een tegemoetkoming.



De gemeente doet nu dus ook iets extra's voor de middeninkomens die nog niet profiteren van de rijksmaatregelen, meldt zorgwethouder Karsten Klein (CDA).



Dit kost de gemeentekas 450.000 euro. Dekking heeft de wethouder binnen zijn eigen begroting gevonden. 'Het Haagse beleid steekt gunstig af in vergelijking met het rijksbeleid en de andere G4-steden', schrijft Klein in een brief aan de gemeenteraad.



Lage inkomens

Coalitiepartij PvdA is niet tevreden met de compensatie van wethouder Klein. ,,Den Haag kiest nu voor een klein gebaartje voor de middengroepen'', meldt PvdA-fractieleider Martijn Balster in een reactie. ,,Maar er komt geen verlichting voor de eigen bijdrage voor hen die het het hardste nodig hebben. Dat is bizar.''