‘Mijn valkuil: het ontbijt overslaan’

Aan TafelNa zijn deelname aan tv-programma Oh Obesitas is Xander Dumerniet gezonder gaan koken. ,,Maar helaas ben ik toch wat kilo’s aangekomen.’’

Zo’n twaalf kilo viel Xander Dumerniet uit het Haagse Zeeheldenkwartier vorig jaar af tijdens zijn deelname aan het programma Oh Obesitas op SBS6. Gedurende een paar maanden werd hij gevolgd in zijn strijd tegen de overtollige kilo’s. Onder deskundige begeleiding leerde hij gezonder te koken en intensief te sporten. Het resultaat: een minder zwaar lichaam, waardoor hij letterlijk en figuurlijk beter in zijn vel zat.

Hoewel Dumerniet na afloop van het tv-programma met zichzelf de afspraak maakte meer kilo’s te verliezen - zijn streefgewicht had hij nog niet bereikt - is hij inmiddels toch wat aangekomen. Dat komt met name door het overslaan van zijn ontbijt, meent de Hagenaar. ,,Een slechte gewoonte. Voor mijn deelname aan Oh Obesitas had ik al dertig jaar niet ontbeten. En zelfs tíjdens het programma - waar ik toch een aardige stok achter de deur had om mijn best te doen af te vallen - schoot het ontbijt er geregeld bij in. Wie ’s morgens niets eet, krijgt in de middag ontzettende honger. Met als gevolg dat je te veel gaat eten.”

Routine

Het lukt hem maar niet het ontbijt onderdeel van zijn dagelijkse routine te laten worden. ,,'s Morgens zet ik mijn computer aan, verzend ik wat facturen (Dumerniet runt onder meer een eigen cateringbedrijf, red.), drink ik een bak koffie en voor ik het weet is het 11.00 uur."



’s Avonds gezonder koken - en dus eten - is iets waar Dumerniet wél strikt in is sinds zijn deelname aan het programma. Hij kookt met meer groenten dan voorheen, bovendien let hij op de koolhydraten. ,,Ik ben mij bewuster geworden van wat ik eet. In de zomer vind ik het overigens makkelijker om gezond te eten - met een frisse salade bijvoorbeeld - dan in de winter.”

Het Karmijn

Zo’n 2,5 jaar geleden richtte Dumerniet, die chef-kok is, in buurthuis Het Karmijn aan de Vaillantlaan in de Schilderswijk een eetcafé op. Voor 4,5 euro kunnen buurtbewoners er op woensdag en vrijdag terecht voor een 3-gangendiner. In de bediening en keuken wordt Dumerniet ondersteund door mensen met een verstandelijke beperking, die wonen in het naastgelegen ’s Heeren Loo. ,,De maaltijden zijn grotendeels gezond”, vertelt hij. ,,Als voorgerecht bereid ik meestal een soepje, het hoofdgerecht bevat veel groenten en bijvoorbeeld kip, maar het dessert kan best eens een lekkere tiramisu zijn. Het moet wel leuk - en lekker - blijven!”

Dumerniet heeft onlangs het sporten weer opgepakt. ,,Ik kon me er een tijdje niet toe zetten naar de sportschool te gaan, maar ik wil nu écht weer graag afvallen. Met Oh Obesitas had ik een stok achter de deur, nu moet ik het zelf doen. Dat is lastig, maar ik ga er voor!”

RECEPT MAÏSSOEP

Voor vier personen

Ingrediënten: 3 blikjes maïskorrels • klontje boter of margarine •

1 kleine ui, gesnipperd • halve tl gedroogde chilipepervlokken • 2 blokjes groentebouillon • halve rode paprika, fijn gesnipperd • verse bieslook in stukjes geknipt

Bereiding: Verhit een klontje boter of margarine in een ruime soeppan. Smoor de inhoud van 2,5 blikjes maïs (bewaar een half blikje), de ui en chilipepervlokken tien minuten in de hete boter. Voeg één liter kokend water en de bouillonblokjes toe en roer totdat deze zijn opgelost. Pureer de soep met een staafmixer.