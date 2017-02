Milieudienst krijgt 88 klachten over windmolen

ADO blijft niets bespaard in Deventer

11 februari Met de teruggekeerde Dion Malone in de slotfase noodgedwongen tussen de palen na de rode kaart voor doelman Ernestas Setkus, bleef ADO Den Haag bij het debuut van trainer Fons Groenendijk niets bespaard in Deventer. Door de 3-1 nederlaag bij Go Ahead Eagles zijn de Hagenaars nu hekkensluiter in de eredivisie.