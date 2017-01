Miljoenen bespaard met 24/7 huisarts op EHBO

Vanwege het succes wordt de huisartsen-pilot met een jaar verlengd. Dat brengt zorgverzekeraar Menzis vandaag naar buiten.



De posten kwamen er mede op aandringen van de zorgverzekeraar, die benadrukt dit niet alleen te willen om op de kosten te besparen. ,,De patiënt staat voorop. Wie zich nu meldt met een klein dingetje wordt sneller en beter geholpen. Die hoeft niet meer uren te wachten op de spoedeisende hulppost.''



Spontaan

De 24-uurs huisartsenposten zitten sinds 2013 bij de spoedeisende hulpposten op twee locaties, in het HMC Westeinde ziekenhuis en in het Hagaziekenhuis aan de Leyweg. Het afgelopen jaar kwamen bij beide posten samen een kleine 50.000 mensen spontaan aanlopen, ongeveer evenredig verdeeld over de locaties. Ruim de helft van hen werd doorverwezen naar de huisartsen. Dat betekent een flinke ontlasting van de spoedeisende hulpposten en dus een kostenbesparing. In de eerste twee jaar van de proef is ruim zes miljoen bespaard, aldus een woordvoerder van Menzis. Over de laatste twee jaar is bedrag het nog niet bekend, maar gaat het ook om 'miljoenen'.



De verzekeraar streeft ernaar dat de posten volgend jaar permanent worden. Dan is het vijf jaar uitgetest.



De huisartsen moeten daar dan wel achter staan. ,,Want het legt extra beslag op hun tijd.'' Naast de uren in de eigen praktijk draaien de huisartsen, elkaar afwisselend, avond-, nacht- en weekenddiensten. Nu komen daar ook nog de diensten overdag in het ziekenhuis bij. ,,Pas geleden hebben we met alle betrokken partijen gezegd: hoe het nu gaat, ziet het er heel goed uit. Maar we nemen nog wel de tijd tot 1 januari 2018 om een goede, structurele oplossing te vinden.''



Klachten waarmee mensen zich melden bij de spoedeisende hulp, maar die de huisarts in de regel prima af kan handelen, zijn met name snij- en scheurwonden maar bijvoorbeeld ook buikpijn of blaasontsteking.



Groningen en Arnhem zijn bezig naar 'Haags model' ook 24/7 huisartsenposten op te zetten.