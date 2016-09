Miljoenen uit spaarpot voor Haagse economie

Van een feestbegroting zal wethouder Tom de Bruijn (D66) dinsdag niet spreken als hij de plannen voor volgend jaar presenteert. Dat past nou eenmaal niet bij de rol van de sobere schatkistbewaarder, die de wethouder van financiën traditioneel vertolkt.



Maar hij mag wel gaan uitdelen. Behalve de 35 miljoen euro ruimte die dit voorjaar op tafel lag, heeft het college nog eens tientallen miljoenen euro's tot zijn beschikking, bevestigen verschillende ingewijden. Dat geld komt uit diverse spaarpotten die de afgelopen jaren verder gevuld raakten. ,,Dat moeten we niet onnodig op de plank laten liggen'', zegt een coalitiebron.



Taboe

Gemeentelijke reserves aanspreken is normaal gesproken taboe voor rechtse partijen. Maar volgens een andere ingewijde zijn de overschotten zo royaal dat er ook bij onverwachte economische tegenwind voldoende in kas blijft. ,,Dus we kunnen de stad klaar maken voor de economie van de toekomst met deze investeringen.''



De miljoenen gaan onder meer naar innovatie en kenniseconomie, toerisme, het opknappen van de straten en pleinen en gesubsidieerde arbeidsplaatsen, de 'rabinbanen', zoals ze in de wandelgangen genoemd worden. Volgend jaar kunnen duizend bijstandsgerechtigden aan de slag als conciërge, straatcoach of terreinknecht. Dat kost zeker tien miljoen euro per jaar. Ook is geld gereserveerd om tegenvallers bij de bijstandsbudgetten op te vangen.



Algemene spaarpot

Aan het begin van deze collegeperiode haalden de vijf partijen al ruim 125 miljoen euro uit de algemene spaarpot.



Vooral de PvdA hamert er steeds op dat de gemeente niet overdreven veel moet oppotten: fractieleider Martijn Balster becijferde dit voorjaar dat er nog eens dertig miljoen euro beschikbaar zou komen als het college de reserves terug zou brengen richting het niveau van 2014, toen de huidige coalitie aantrad. ,,We moeten de gemeentelijke investeringen opvoeren, zodat het ook werk oplevert'', zei hij.



De Haagse economie kan wel een duw in de rug gebruiken. Hoewel de economie voorzichtig weer wat groeit, kampt de stad met een grote groep thuiszitters. Bijna nergens in het land is de werkloosheid zo hoog als hier: 48.000 Hagenaars zoeken werk (tien procent werkloosheid), ruim 25.000 van hen zitten in de bijstand.