Miljoenen van Wang niet genoeg voor ADO

Voor PVV-raadslid Elias van Hees telt nu maar één ding als het op ADO Den Haag aankomt: het afwentelen van degradatie naar de eerste divisie. ,,De club nu in de put praten heeft weinig zin'', zegt hij. ,,Er is juist een opwaartse lijn. Bij winst zaterdag is ADO op drie punten na veilig. Rust in de tent is van groot belang.''



Maar hoe doe je dat als de gemeente met een brandbrief naar buiten treedt over de financiële situatie bij de Haagse eredivisionist? Het blijkt allemaal nog erger dan gedacht. Zelfs nadat de Chinese eigenaar Wang eindelijk 2,5 miljoen euro heeft overgemaakt, dreigt de club weg te zakken in een financieel moeras.



Afhankelijk geworden

Zo'n 3,5 miljoen euro is het verwachte verlies over het huidige voetbalseizoen 2016/2017. Dat tekort is nog net op te vangen uit het eigen vermogen, dankzij de storting van Wang. Maar, zo stelt de gemeente, van een kostendekkende exploitatie is geen sprake meer: ,,ADO is afhankelijk geworden van kapitaalinjecties.''



Met onder meer tegenvallende sponsorinkomsten (-1,2 miljoen euro), lagere horeca-inkomsten (- 0,4 miljoen euro) en hogere salariskosten (-1,1 miljoen euro) valt er hoogstwaarschijnlijk geen sluitende begroting te maken voor het seizoen 2017/2018. ADO staat volgens het Haagse stadsbestuur voor 'een zeer grote uitdaging'.



Prestaties

In de lokale politiek worden de zorgen er niet minder om, maar net als de PVV willen ook andere partijen het vuurtje bij ADO nu niet opstoken. Wel willen VVD, PVV en CDA over een paar weken een rondetafelgesprek met alle betrokkenen. ,,We hebben erg de behoefte om te bepraten hoe het nu gaat en vooral hoe het beter kan'', zegt VVD-raadslid Monique van der Bijl.



PVV'er Elias van Hees houdt de hoop dat de situatie bij de Haagse eredivisionist ten goede keert 'als de prestaties er zijn'. Ofwel: als degradatie is afgewend. ,,Dan volgen de sponsors en de supporters vanzelf'.''