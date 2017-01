Miljoenenstrijd cultuurcomplex: 'Met zo'n claim zou ik peentjes zweten'

,,Met zo'n claim aan mijn broek zou ik peentjes zweten', zegt coalitieraadslid Michel Rogier. ,,Dit kan een behoorlijke aanslag zijn op de stroppenpot terwijl er nog geen paal de grond in is gegaan.'' CDA'er Rogier wil donderdag tijdens het raadsdebat opheldering over de miljoenenclaim waarover deze krant vandaag bericht.



8 miljoen

De bouwers hadden eerst een extra rekening van 19 miljoen euro gepresenteerd aan de gemeente. Daarvan is 7 miljoen weggepoetst met aanpassingen van het ontwerp en over 4 miljoen euro konden de bouwers niet hardmaken dat zij daar recht op hebben, bevestigen ingewijden. Nu is er nog voor 8 miljoen euro aan discussiepunten tussen de gemeente en het consortium. Deze zomer zal de Raad van Arbitrage uitspraak doen over de geschillen. Zelf ziet Wijsmuller de discussie met de bouwers 'zeer positief' tegemoet.



Aanpassingen

VVD-raadslid Frans de Graaf (coalitie) noemt het 'heel zorgelijk' dat er voor 7 miljoen euro aanpassingen zijn gedaan aan het ontwerp. ,,Als dit klopt heeft Wijsmuller veel uit te leggen.'' Oppositiepartijen PVV, Groep de Mos en de SP hadden eerder al een motie van wantrouwen aangekondigd. ,,Dit is onacceptabel, Wijsmuller naar huis sturen is de enige logische keuze'', zegt PVV-raadslid Daniëlle de Winter. Groep de Mos wil ook dat Wijsmuller 'direct opstapt'. ,,Hij blijft maar steun krijgen van de andere vier coalitiepartijen. Dat is niet uit te leggen aan de stad'', vindt GDM-raadslid Arjen Dubbelaar.



Stroeve start

De bouw van het nieuwe cultuurcomplex voor het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest en de Stichting Dans- en Muziekcentrum moet deze zomer beginnen. De aanloop naar de start van de bouw verloopt stroef, met kritiek van de welstandscommissie en voortslepende onderhandelingen over de indeling. Inmiddels zijn de instellingen akkoord met de plattegronden. De oplevering is wel een jaar later gepland.