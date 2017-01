Miljoenenstrijd om Cultuurpaleis door extra rekening

De miljoenenstrijd wordt bevestigd door verschillende betrouwbare bronnen op het Haagse stadhuis. De claim van de bouwers kan verantwoordelijk wethouder Wijsmuller in grote problemen brengen omdat hij belooft dat het cultuurpaleis niet duurder wordt dan de gereserveerde 177 miljoen euro. HSP-leider Wijsmuller won de verkiezingen in 2014 met de toezegging dat hij het onderkomen voor het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Dans- en Muziekcentrum cultuurcomplex beter en goedkoper zou maken.



De bouwers hebben volgens een ingewijde eerder een extra rekening van bijna 20 miljoen euro gepresenteerd aan de gemeente. Daarvan is 7 miljoen 'weggepoetst' met aanpassingen van het ontwerp en over 4 miljoen euro konden de bouwers niet hardmaken dat zij daar recht op hebben.



Heibel

De ruzie tussen de bouwers en de gemeente gaat nu onder meer nog over akoestiek. De zaak ligt voor bij de Raad van Arbitrage. ,,Op zich is tien miljoen euro extra bij zo'n groot project niet veel, maar Wijsmuller heeft het zichzelf lastig gemaakt met het dogma over de kosten'', zegt een bron.



De bouw van het cultuurcomplex pal naast het stadhuis heeft inmiddels topprioriteit. Er is afgesproken dat het complete college van burgemeester en wethouders wekelijks over de voortgang vergadert.



Zijn eerdere beloften over kwaliteit en kosten zitten Wijsmuller nu in de weg. In het budget van 177 miljoen euro zit wel wat ruimte: dat totaalbedrag is inclusief een stroppenpot van miljoenen voor eventuele tegenvallers. Maar dat geld moet niet op voorhand uitgegeven worden, vindt de politiek. Zelf ziet Wijsmuller de discussie met de bouwers 'zeer positief' tegemoet, zei hij eerder.



Drie oppositiepartijen willen donderdag een motie van wantrouwen indienen tegen Wijsmuller.