Miljonairs in Haagse regio worden steeds rijker

Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.



Ook in Den Haag hebben de miljonairs de afgelopen jaren goed geboerd. Daar steeg het gemiddeld vermogen van de superrijken met 20.000 euro. Opvallend is dat er - in tegenstelling tot de landelijke trend - het aantal miljonairs in de regio de laatste jaren daalt. Zo daalde in Wassenaar het aantal miljonairs in vier jaar tijd van 15,8 naar 13,3. In Den Haag nam het percentage in dezelfde periode af van 1,9 naar 1,7.



In de Haagse regio geldt Midden-Delfland al een aantal jaar als het 'nieuwe Wassenaar'. Liefst 5,6 procent van de gezinnen heeft een vermogen van een miljoen of meer. Maar het vet lijkt de laatste jaren van de botten. Het doorsnee vermogen daalde van 1,57 miljoen naar 1,52 miljoen euro.



Westland (4 procent) zit Midden-Delfland inmiddels op de hielen. De gemeente in de regio met relatief het minste aantal miljonairs is Zoetermeer (0,8 procent).