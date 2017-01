Minder amputaties door stent in been

Ingrijpend

Het afzetten van het been is ingrijpend. Collega Hans van Overhagen: ,,Tien procent van de patiënten overlijdt bij de ingreep. En een groot deel wordt erna bedlegerig. Via de nieuwe methode hopen we te voorkomen dat mensen dit in hun laatste jaren nog mee moeten maken.''



Het Hagaziekenhuis ziet relatief veel ischemie-patiënten, weet hij. Dat is omdat het vaker voorkomt bij mensen met diabetes en daarvan zijn er veel in Den Haag. ,,Bijvoorbeeld omdat hier veel hindoestanen wonen, die daar gevoelig voor zijn.''



Van Overhagen begon met de nieuwe methode, samen met de vaatchirurgen, nog voordat Spreen (33) zich meldde om bij hem in opleiding tot radioloog te gaan en te promoveren op de revolutionaire behandeling. ,,De kransslagaderen rond het hart zijn smal, net als die in het been. Ze hebben een vergelijkbare diameter, dus ik dacht: waarom zouden we zo'n stent niet in het been plaatsen?''