Minder lang voor 't stoplicht

Conclusies

Zijn tellingen wijzen nu uit dat een kleine minderheid bewust door rood loopt. Een groter deel van de voetgangers wacht niet de hele roodlicht periode voordat ze de zebra oplopen. Het duurt ze gewoon te lang.



Een van de aanbevelingen van Durakovic, gebundeld in een rapport, is dan ook om de wachttijd voor voetgangers bij oversteekplaatsen korter te maken. Behalve op het Churchillplein, heeft Durakovic ook onderzoek gedaan op de Schaapweg, de Steenlaan en de Prinses Beatrixlaan. Zijn bevindingen over het gedrag van voetgangers was overal hetzelfde.



Het is toch al bijzonder dat er zo specifiek wordt gekeken naar het gedrag van voetgangers. In de meest recente onderzoeken naar ruimte in het verkeer in het merendeel van de gemeenten gaat het meestal over automobilisten en fietsers.



,,Wij zijn heel tevreden over het onderzoek'', zegt een woordvoerder van de gemeente Rijswijk. ,,We gaan het dan ook gebruiken om oversteekplaatsen te verbeteren.''



Op welke plek er het eerst iets gaat gebeuren, is nog niet bekend. Er is nog geen plan van aanpak. De verbeteringen worden meegenomen bij toch al ingeplande werkzaamheden aan oversteekplaatsen, waaronder de aanpak van fietsroutes, aldus de gemeente. De verbeteringen moeten worden betaald uit het daarvoor gereserveerde budget in de begroting van dit jaar dat 50.000 euro bedraagt.