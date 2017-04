Minder statushouders zijn meevaller voor krappe Haagse woningmarkt

Volledig scherm Wethouder Joris Wijsmuller ziet de behoefte aan huizen voor vluchtelingen afnemen. © Frank Jansen Het kabinet heeft de nieuwste taakstelling per gemeente gisteren gepubliceerd. Den Haag moet van het rijk dit jaar onderdak bieden aan bijna 700 statushouders. Vorige maand ging verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP) nog uit van bijna duizend.

Ook 700 extra

Omdat de stad bovenop de taakstelling van het kabinet 700 vluchtelingen extra wil huisvesten, had de wethouder woonruimte geregeld voor bijna 1.700 nieuwe Hagenaars. De grootste groep krijgt met voorrang reguliere corporatiewoningen. De rest verhuist naar nieuwe of verbouwde complexen aan de Zwaardvegersgaarde, de Nienoordstraat, de Narcislaan en in het oude ministerie van Sociale Zaken in Bezuidenhout.

Die bouwplannen gaan allemaal door. Als er inderdaad geen vluchtelingen gaan wonen, komen de huizen beschikbaar voor andere Haagse woningzoekenden. Extra sociale huurhuizen zijn hard nodig: de wachtlijsten in de regio namen de afgelopen tijd flink toe. ,,Er zijn altijd mensen op zoek naar sociale huurwoningen'', zegt de woordvoerder van Wijsmuller.

Hausse voorbij

Nu de vluchtelingenhausse voorbij is, is voor Wijsmuller de druk van de ketel. Vorig jaar was er veel heisa over de opvang van statushouders. Critici verweten de wethouder getreuzel bij zijn zoektocht naar statushouderslocaties. In totaal kregen vorig jaar ruim 1450 vluchtelingen met verblijfspapiertje woonruimte. Daarvoor zijn verschillende grotere complexen (om)gebouwd, zoals aan de Scheveningseweg, aan de Jupiterkade en nabij het Hofbad in Ypenburg.

Incidenten

Grote incidenten deden zich daar niet voor, meldde Wijsmuller vorige maand in deze krant. Er komen wel klachten van omwonenden binnen, ,,maar dan gaat het om rotzooi rond het pand of om het feit dat overal was wordt opgehangen.''