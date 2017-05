Minder treinen tussen Rotterdam en Den Haag Centraal

Lokalen blijven tóch in college L'dam-Voorburg

17 mei Er komt een verrassend einde aan de politieke crisis in Leidschendam-Voorburg: Gemeentebelangen blijft toch in het college en heeft Bianca Bremer weten te 'kapen' in Voorschoten, waar ze nu wethouder is voor een lokale partij. Eind mei maakt ze de overstap naar L'dam-Voorburg. De fractievoorzitters in beide gemeenten zijn vanavond ingelicht.