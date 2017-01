Mini & Maxi jubileren in Koninklijke Schouwburg

Vijftig jaar trekken ze al met elkaar op. Dat is langer dan in menig echt huwelijk het geval is. Karel de Rooij en Peter de Jong, alias Mini & Maxi, weten er alles van.



Tom Manders

,,Ons huwelijk heeft trouwens de tand des tijds beter doorstaan dan onze 'echte' huwelijken, zeker die van Peter'', geeft De Rooij onomwonden toe. ,,Wij deden in 1967 auditie bij Tom Manders. En hebben elkaar daarna nooit meer losgelaten.''



Na die overigens geslaagde auditie destijds bij de komiek Manders - beter bekend als Dorus - gingen De Rooij en De Jong al snel samen verder. ,,Niet dat alles altijd vanzelf ging hoor'', is De Rooij de vraag voor. ,,Tijdens repetities voor een nieuw programma weten we precies van elkaar welke kant de ander opgaat. Soms leidt dat tot irritaties. Maar net als in een goed huwelijk accepteren we uiteindelijk ook altijd weer elkaars verschillen.''



Fysiek

De Rooij (70) doet zijn verhaal in aanloop naar de twee voorstellingen van Nu, de jubileumshow die hij vanavond en morgenavond samen met De Jong (69) in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag geeft. De vorm van hun muzikale variété draagt nog steeds onmiskenbaar het aloude stempel van Mini & Maxi, zij het dat de heren het fysiek wel wat rustiger aan doen tegenwoordig. ,,Springen vanaf het toneel over 12 rijen publiek - nee, dat durven we niet meer. Het lichaam wil niet meer alles wat in het hoofd opkomt. We zoeken het tegenwoordig minder in fysieke uitdagingen en meer in intimiteit en ontroering.''



Vrij naar Wachten op Godot, de theaterhit waarin het duo eerder van de partij was, vraagt De Rooij zich af of het niet beter was geweest als ze alléén waren gebleven in plaats van zich tot elkaar te veroordelen. Waarop De Jong antwoordt: ,,Nu is het niet meer de moeite waard."



Twijfel

Soms kijkt De Rooij tijdens die dialoog even de zaal in en denkt dan: 'hoeveel bezoekers zullen zich dat op dit moment ook even afvragen.' Maar over zijn eigen samenwerking van een halve eeuw kent hij weinig twijfels: ,,Natuurlijk zijn er altijd momenten waarop ik me afvraag hoe ik het op eigen kracht ervan af zou brengen. Of met een ander. Om daarna meteen te beseffen dat ik met een ander nooit meer zou kunnen opbouwen wat ik met Peter heb opgebouwd.''



Toch komt aan alles een einde en dus ook aan Mini & Maxi. ,,Het lijkt me onwaarschijnlijk dat we onder deze vlag nog met een nieuw programma komen. Maar ik weet zeker dat we elkaar niet los zullen laten.''

Twaalf jaar geleden leek het doek te vallen, nadat De Jong met zijn rug ging sukkelen: ,,Ik dacht toen even dat het was afgelopen. Iets waar ik serieus psychische klachten van kreeg. Dus in een of andere vorm gaan we door tot we er ooit bij neervallen. Denk ik. Hoop ik.''