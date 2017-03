Minuut stilte voor polder die asfalt wordt

Ministers Schulz geeft vandaag het feestelijke startsein voor de bouwwerkzaamheden. Maar de GroenLinks'ers vinden de verbindingsweg via de A44 naar de A4 allerminst een feestje.



Rouwenden

Het requiem voor de groene polders, dat werd bijgewoond door een handjevol 'rouwenden' is het laatste statement van de partij tegen het opofferen van de polders voor asfalt. ,,Wij hebben jarenlang strijd gevoerd tegen de aanleg van de weg'', zegt Aart van Sloten, fractievoorzitter van GroenLinks in Wassenaar.



,,Toen gisteravond alles was gezegd wat gezegd moest worden, werd een minuut stilte gehouden. Daarna werden de bloemen neergelegd. Wat bleef was het prachtige zicht op de weidse polder, de vogels in de lucht, de ondergaande zon, en het besef van een aanstaand, groot gemis'', zegt Van Sloten. GroenLinks is 'vandaag zeker niet bij het feestje met mevrouw Schulz'.